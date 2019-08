Das Ehepaar Palmenwind hat einen Flug nach Las Vegas gebucht. Der muss kurzfristig abgesagt werden - das Paar wird auf den folgenden Tag umgebucht und muss nun über Vancouver nach Las Vegas reisen. Dort treffen sie mehr als 30 Stunden später ein als geplant. Allerdings hatten die beiden für Las Vegas bereits ein teures Hotelzimmer und einen Mietwagen gebucht und bezahlt. Beides können sie nun nur teilweise nutzen. Von der Fluggesellschaft verlangen sie die Kosten dafür zurück. Dort will man nicht zahlen, denn den Reisenden steht ohnehin eine Ausgleichszahlung von 600 Euro für den Flugausfall zu. Muss das Geld auf die zusätzlichen Schadensersatzforderung angerechnet werden? Ja, sagten die Richter am Bundesgerichtshof.

Viola Viekmann hat sich als Pflegerin in einem Altenheim beworben. Dort möchte sie wie in ihrer Freizeit lange künstliche Fingernägel tragen. Die seien untrennbar mit ihrer Persönlichkeit verbunden, sagt sie. Doch im Heim ist man damit nicht einverstanden: Aus Gründen der Hygiene seien kurz geschnittene und natürliche Fingernägel zwingend geboten. Vor allem dann, wenn Mitarbeiter - wie Frau Viekmann - auch Speisen zubereiteten. Frau Viekmann geht dagegen vor. Doch am Amtsgericht Aachen war man nicht auf ihrer Seite: