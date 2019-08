Bundessozialgericht Kassel (Az. B 2 U 1/18)

Verwaltungsgericht Berlin (Az. 3 K 113.19)

Landgericht Osnabrück (Az. 6 O 337/19)

Bei der kontrollierten Sprengung eines Weltkriegs-Blindgängers kann es auch zu Schäden an umliegenden Gebäuden kommen. Wer haftet? Bildrechte: MDR/ Tom Wunderlich Direkt neben einem ehemaligen Kasernengelände steht das Wohnhaus von Olaf Olbrich*. Als auf dem Militärgelände eine alte Fliegerbombe gefunden wird, entscheidet der Kampfmittelbeseitigungsdienst, diese noch vor Ort zu sprengen. Dabei werden Bruchstücke und Kiesel in Richtung des Wohnhauses von Olaf Olbrich geschleudert. Mehrere Scheiben gehen zu Bruch und auch die Satellitenschüssel ist nach der Sprengung defekt. Dafür kommt zunächst die Versicherung des Hausbesitzers auf, doch die fordert die Summe von der Stadt zurück. Diese ist Eigentümerin des Kasernengeländes. Doch muss die Stadt auch zahlen?



Nein, sagen die Richter am Landgericht Osnabrück: "Der Eigentümer eines Grundstückes haftet nur für Schäden, die er selbst verursacht oder nicht verhindert hat. Beides ist im vorliegenden Fall nicht gegeben. Der Kampfmittelräumer hat über die kontrollierte Vor-Ort-Sprengung entschieden. Die Stadt als Grundstückseigentümer musste die Sprengung dulden. Deshalb haftet sie auch nicht für Schäden an den Nachbargebäuden."