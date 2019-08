Bundessozialgericht (Az: B 14 AS 49/18 R)

Sozial geförderte Maßnahmen nicht wahrzunehmen, zum Beispiel um lieber mit dem Computer zu spielem, ist nicht automatisch sozialwidrig. Bildrechte: IMAGO Silvio Silberbach* ist arbeitslos und hat eine sozial geförderte außerbetriebliche Ausbildung begonnen. Dort allerdings fehlt er immer wieder unentschuldigt. Nach eigenen Aussagen will er lieber zu Hause bleiben und Computer spielen. Nach 800 Fehlstunden kündigt ihm der Ausbildungsträger fristlos. Das Jobcenter kürzt nicht nur die laufenden Leistungen. Es verlangt das Geld auch für ein halbes Jahr komplett zurück. Die Begründung: Der junge Mann habe die Kündigung gezielt provoziert und sich so sozialwidrig verhalten. Ist das korrekt? Am Bundessozialgericht sagte man Nein:

"Das Schwänzen von Ausbildungstagen ist nicht automatisch sozialwidrig. Denn das Verhalten des Sozialhilfeempfängers war hier nicht auf den Wunsch nach Sozialleistungen ausgerichtet. Anders verhält es sich, wenn der Empfänger versucht, Erwerbsmöglichkeiten zu beschränken oder sonst gezielt die Hilfebedürftigkeit herbeizuführen."

Landessozialgericht Niedersachsen-Bremen (AZ: L 11 AS 190/19 B ER)

Wie in allen öffentlichen Gebäuden gelten auch im Jobcenter die Regeln des Anstands. Wer sich nicht benimmt, riskiert ein Hausverbot. Bildrechte: dpa Heiko Heilke* versucht im Jobcenter Heizkostenbeihilfe zu beantragen. Da er die nicht so ohne weiteres erhält, gerät er in Wut. Dabei wirft er das Telefon des zuständigen Sachbearbeiters in dessen Richtung und verrückt seinen Schreibtisch. Das Jobcenter verhängte daraufhin ein 14-monatiges Hausverbot. Zukünftige Anträge solle der Mann nur noch schriftlich oder per Telefon stellen. Doch damit ist Herr Heilke* nicht einverstanden. In der Klage heißt es, er wolle seine Anliegen auch künftig ungehindert vortragen können. Das Jobcenter wolle doch nur ein Exempel statuieren, weil er sich immer mal wieder beschwert habe. Die Richter am Landessozialgericht Niedersachsen-Bremen sahen das anders:

"Der Mann hat hier mehr als eine Grenze überschritten. Es handelte es sich um eine nachhaltige Störung des Dienstbetriebs durch aggressives und bedrohliches Verhalten. Dem Mann kann zugemutet werden, mit dem Jobcenter per Post, Telefon oder Email zu kommunizieren ohne die Räume zu betreten."

Bundessozialgericht (Az: B 14 AS 43/18 R)