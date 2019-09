Europäischer Gerichtshof (Az. C-28/18)

Ticketreservierungen aus dem EU-Ausland müssen auch per Lastschrift funktionieren. Bildrechte: dpa Für eine Reise nach Deutschland will der Österreicher Robert Rohregger* Bahntickets kaufen. Das macht er auf der Internetseite der Deutschen Bahn. Nachdem er sich eine Verbindung herausgesucht hat, will er die Tickets via Lastschrift bezahlen. Doch diese Möglichkeit wird dem Österreicher gar nicht erst angeboten. Stattdessen soll er sich zwischen einer Sofortüberweisung oder Zahlung via Kreditkarte entscheiden.



Das sieht der Mann aber nicht ein. Robert Rohregger weiß, dass zumindest für Kunden die in Deutschland wohnen, das Lastschriftverfahren möglich ist. Er klagt deshalb und fordert diese Zahlungsweise auch für Kunden im europäischen Ausland. Das zuständige Gericht in Wien rief in diesem Fall den Europäischen Gerichtshof an - und dort entschied man wie folgt:

"Bietet ein Unternehmen Zahlung via SEPA-Lastschrift an, darf dies nicht an Bedingungen geknüpft werden. Ein solches Vorgehen würde sonst gegen die EU-Verordnung zu Überweisungen und Lastschriften in Euro verstoßen. Diese soll Verbrauchern ermöglichen, für jegliche Zahlung per Lastschrift innerhalb der Union nur ein einziges Zahlungskonto zu nutzen. Das Angebot anderer Zahlungsmöglichkeiten ändert daran nichts."

Amtsgericht Frankfurt (Az. 29 C 1220/19 (46))

Für ältere Menschen sei die Bezeichnung "Fräulein" immer noch gängig, argumentiert das Amtsgericht. Bildrechte: imago images / Westend61 Das Ehepaar Bachmann sorgt für Ordnung im Mehrfamilienhaus, in dem es selbst wohnt. Dazu pflegen sie unter anderem einen Putzplan, nach dem in jeder Woche ein anderer Mieter für die Treppenreinigung zuständig ist. Frau Bachmann vermerkt dazu auf einer Tafel im Treppenhaus den Namen des Mieters, der an der Reihe ist.



Eine Frau im Haus stört sich allerdings daran, dass ihr Name immer mit dem Zusatz "Fräulein" vermerkt wird. Doch eine Beschwerde bei der 89-jährigen Mitmieterin fruchtet nicht. Diese will nicht auf den Zusatz verzichten. Deshalb klagt die als Fräulein bezeichnete Mieterin am Amtsgericht auf Unterlassung - ohne Erfolg:

"Die Aushänge des Ehepaars im Treppenhaus sind weder ehrverletzend, noch verletzen sie das Persönlichkeitsrecht der Klägerin. Dabei ist auch das hohe Alter der Beklagten zu berücksichtigen, die bei Abschaffung der Bezeichnung 'Fräulein' bereits im mittleren Alter waren. Außerdem werden die Daten der Klägerin nicht automatisiert verarbeitet und in einem Dateisystem gespeichert. Deshalb greift hier die Datenschutz-Grundverordnung nicht."

Hessischen Landesarbeitsgerichts (AZ: 10 Sa 275/18 SK)

Ein Restaurator bearbeitet einen Bildstein aus Quenstedt. Bildrechte: dpa Walter Wallske arbeitet als Restaurator an historischen Denkmälern und Steinobjekten. Seine eigene Firma gehört zum Steinmetz- und Steinbildhauerhandwerk - und dort gilt ein allgemein verbindlicher Tarifvertrag. Die Betriebe müssen für ihre Mitarbeiter Pflichtbeiträge zur Finanzierung einer Zusatzrente und der Berufsausbildung zahlen.



Herr Wallske wehrt sich aber gegen diese Beitragspflicht. Er führe keinen gewerblichen Betrieb, argumentiert er. Für den freien Beruf sei er durch eine akademische Ausbildung qualifiziert. Das Hessische Landesarbeitsgericht gab ihm Recht:

"Ein Restaurator mit akademischer Ausbildung übt mit seinem Betrieb kein Handwerk aus. Daher fällt er auch nicht unter die Tarifverträge für das Steinmetz- und Steinbildhauerhandwerk. Schon die verwendeten Werkzeuge wie Mikroskop, Schwamm oder Pinsel sind für ein Handwerk untypisch. Voraussetzung ist aber, dass seine Arbeitsweise durch ein wissenschaftlich-kunsthistorisches Herangehen geprägt ist. Dann muss er keine Auskünfte über den Verdienst seiner Beschäftigten geben und auch keine Beiträge abführen."