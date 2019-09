Betreiber einer Facebook-Fanpage kann zur Abschaltung verpflichtet werden

Paula Paulske stellt ihr Wohnmobil auf einem Supermarktparkplatz ab - sie will ins nahe gelegene Fußballstadion zum Spiel eines Zweitligisten. Ihren Hund darf sie dorthin nicht mitnehmen. Also lässt sie ihn im Wohnmobil, stellt ihm Wasser hin und lässt auch die Dachluken geöffnet. Während des Spiels allerdings steht das Fahrzeug in der prallen Sonne, es heizt sich dementsprechend stark auf. Ein Zeuge hört das Winseln des Hundes, der immer wieder hechelt und aufgeregt hin- und herläuft. Er verständigt die Polizei, die versucht das Tier durch die Dachluken herauszuholen. Weil das nicht gelingt, bricht die Feuerwehr das Fahrzeug auf und bringt den Hund in Sicherheit. Frau Paulske will nun 2256 Euro Schadensersatz für die Beschädigung ihres Wohnmobils. Das wird in erster Instanz abgeleht. In der Berufungsverhandlung am Oberlandesgericht Nürnberg-Fürth bestätigte man: