Ein Brötchen gilt steuerrechtlich erst mit Belag als Frühstück. Bildrechte: dpa

Die Firma Falkenroth* ist besonders interessiert an einem guten Betriebsklima. Deshalb spendiert sie ihren 80 Mitarbeitern jeden Tag 150 unbelegte Brötchen. Doch nicht nur das: den ganzen Tag über können sich die Beschäftigten an einem Heißgetränkeautomaten kostenfrei bedienen. Das alles wird von den Mitarbeitern gern angenommen. Das Finanzamt jedoch ist der Meinung, es handele sich um einen geldwerten Vorteil. Ein solches Frühstück sei als Arbeitslohn zu werten - und dafür werde Lohnsteuer fällig. Am Bundesfinanzhof urteilte man hier so: