Sandra Sandmann* geht mit ihrem Golden Retriever ohne Leine im Park spazieren. Urplötzlich rennt der Schäferhund eines anderen Hundebesitzers auf den Retriever zu und verkeilt sich mit ihm in einer wilden Rauferei. Beide Besitzer versuchen, die Hunde voneinander zu trennen. Dabei wird Frau Sandmann in die Hand gebissen und muss operiert werden. Noch am selben Tag bekommt sie nach der OP eine Lungenembolie und einen Schlaganfall mit schweren Folgen.