Manfred Manthey* ist bei einer Leiharbeitsfirma angestellt und fährt hauptsächlich Spezialtransporter mit schweren Stahlrohren. Sein Arbeitsvertrag ist an einen speziellen Tarifvertrag angelehnt, der zwischen der Gewerkschaft und dem Interessenverband Zeitarbeit ausgehandelt wurde. Allerdings enthält sein Vertrag auch nachteilige Klauseln, die vom Tarif abweichen. So bekommt Manfred Manthey häufig weniger Lohn und Zuschläge als die festangestellten Kraftfahrer der Unternehmen, die ihn als Arbeitskraft ausleihen. Dagegen wehrt sich der Mann und klagt auf Nachzahlung von Lohn und Zuschlägen. Am Bundesarbeitsgericht gab man ihm im Grundsatz recht: