Die junge Frau will nicht zahlen und fühlt sich diskriminiert. Sie argumentiert mit einem Schönheitsideal, das Frauen häufiger als Männer zu Operationen zwinge. Zudem würden Menschen die rauchten, Alkohol konsumierten und sich ungesund ernährten, auch nicht an den resultierenden Behandlungskosten beteiligt. Am Bundessozialgericht in Kassel erging folgendes Urteil: "Laut Gesetz sind Versicherte, die infolge einer ästhetischen OP, einer Tätowierung oder wegen eines Piercings Gesundheitsschäden erleiden, in angemessener Höhe zu beteiligen. Dass mehr Frauen Schönheitsoperationen in Anspruch nehmen, beruht nicht auf struktureller Benachteiligung. Eine Ungleichbehandlung gegenüber anderem Risikoverhalten ist nicht willkürlich, sondern sachlich gerechtfertigt. Anders als bei Schönheitsoperationen verletzt ein solches Verhalten nicht unmittelbar die körperliche Unversehrtheit."

Seit Jahren schon trägt Klaus Klatt* in seinem Heimatort die Tageszeitungen aus. Laut Arbeitsvertrag soll er die Abonnenten von Montag bis Samstag beliefern. Arbeitstage seien laut Vertrag aber nur solche Tage, an denen auch Zeitungen erscheinen. Das heißt, dass der Zusteller an Feiertagen gar keinen Lohn bekommt. Dagegen wehrt sich Klaus Klatt. Er meint, dass die gesetzliche Entgeltfortzahlung auch an Feiertagen gilt.



Der Fall landet schließlich am Bundesarbeitsgericht in Erfurt, wo man ihm Recht gibt: "Der gesetzliche Lohnanspruch ist an Feiertagen unabdingbar. Der Kläger hat deshalb auch dann einen Anspruch auf Lohn, wenn wegen eines solchen Feiertages keine Zeitungen auszutragen sind. Arbeitsvertragliche Regelungen, mit denen diese Pflicht umgangen werden soll, sind unwirksam." Das Unternehmen muss Klaus Klatt den entgangenen Lohn rückwirkend bezahlen.