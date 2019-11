Kasse muss Brustentfernung bei Krebsangst nicht zahlen

Mammographie-Screening einer gesunden Brust. Bildrechte: dpa

Regelmäßig geht Kerstin Kern* zur Mammographie, eine Untersuchung bei der Brustkrebs festgestellt werden kann. Wiederholt finden die Ärzte dabei Knoten in der Brust der Patientin. Zwar stellen sich diese Veränderungen immer als gutartig heraus, allerdings entwickelt die Patientin mit der Zeit eine sehr große Angst, an Brustkrebs zu erkranken. Sie leidet deshalb sogar unter Depressionen und Panikzuständen. Kerstin Kern will sich deshalb die Brüste entfernen und durch Silikonimplantate ersetzen lassen. Bei der Kasse lehnt man eine Kostenübernahme dieser Operation ab. Zu Recht?