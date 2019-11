Am Bundesgerichtshof erging nun ein Urteil: "Banken und Kreditvermittler müssen nicht über das gesetzliche, außerordentliche Kündigungsrecht informieren. Auch bei anderen Vertragsdetails reicht es, wenn über die wesentlichen Parameter aufgeklärt wird. Die Erläuterung von finanzmathematischen Berechnungsformeln trägt nicht zur Klarheit und Verständlichkeit bei. Da keine Mängel in den Darlehensverträgen zu finden sind, gibt es auch keine Möglichkeit die Kaufverträge der Fahrzeuge zu widerrufen."

Die niedersächsische Landesregierung errichtet eine Kammer für Heilberufe in der Pflege. Das bedeutet, dass künftig alle, die in Niedersachsen einen Pflegeberuf ausüben, auch Pflichtmitglied dieser Kammer werden. Daran stören sich zwei Krankenschwestern. Sie vermuten, dass die Pflichtmitgliedschaft nicht verfassungskonform sein könnte.

Auch Krankenschwestern müssen Mitglied der niedersächsischen Pflegekammer werden. Bildrechte: IMAGO

Außerdem argumentiert eine der beiden, dass sie lediglich Patienten in die Klinik aufnimmt und sie damit nicht direkt pflege. Eine Pflichtmitgliedschaft in der Pflegekammer könne mit dieser Aufgabe nicht von ihr verlangt werden. Der Fall landet schließlich am Oberverwaltungsgericht Lüneburg.



"Zunächst ist festzuhalten, dass der Gesetzgeber die Berechtigung hatte, eine Kammer für Pflegeberufe einzurichten. Damit wird das Ziel verfolgt, die Berufsinteressen und die berufliche Aufsicht zu fördern. Eine solche Selbstverwaltung durch eine Kammer liegt auch im öffentlichen Interesse. Da eine Pflichtmitgliedschaft nur geringe Belastungen mit sich bringt, ist sie verhältnismäßig. Weil bei der Patientenaufnahme auch Kenntnisse der Gesundheits- und Krankenpflege wichtig sind, gilt das Pflegekammergesetz auch für diese Tätigkeit." Die Klägerinnen müssen also Mitglied der Kammer werden.