Krankenkasse muss Wartezeit auf Rehaplatz bezahlen

Bodo Bormann ist seit dem Jahr 2000 als Bademeister beschäftigt. Laut Arbeitsvertrag ist er vollbeschäftigter Arbeitnehmer, bezahlt wird er allerdings nur von April bis Oktober. Verständlich, denn nur in dieser Zeit arbeitet er auch im städtischen Freibad. Sein Arbeitsvertrag ist allerdings befristet bis Oktober 2016. Herr Bormann ist jedoch der Meinung, seine Beschäftigung dauere weiter an, denn es läge eine unzulässige Kettenbefristung vor. Er sei also unbefristet beschäftigt gewesen. Am Bundesarbeitsgericht Erfurt entschied man so: