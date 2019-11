Amtsgericht Frankfurt (Az. 32 C 1268/19)

Vor jeder Reise sollte man sich gründlich informieren, welche Einreiseanforderungen es gibt. Bildrechte: dpa

Familie Palmenwind reist diesmal mit ihren Kindern nach Südafrika. Bei der Passkontrolle am Flughafen ist es mit der Urlaubslaune vorbei: Die Kinderreisepässe werden von den Beamten nicht akzeptiert. Die Familie hatte diese kurz vor der Reise verlängern lassen. Doch nun wird sie aufgefordert, neue Pässe zu besorgen. Erst einen Tag später kann sie gegen einen saftigen Aufpreis nach Johannesburg fliegen. Nun will die Familie von der Fluggesellschaft eine Entschädigung von 600 Euro für den verspäteten Urlaubsflug. Dabei beruft sie sich auf die EU-Fluggastrechte. Am Amtsgericht Frankfurt war man nicht auf ihrer Seite.