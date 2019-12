Psychisch Kranke dürfen nicht gegen ihren Willen betreut werden. Bildrechte: dpa

Im ersten Fall geht es um einen Mann aus Schleswig-Holstein. Bei ihm wird eine paranoid-querulatorische Persönlichkeitsstörung festgestellt. Ein Richter hat angeordnet, dass der Mann in allen wesentlichen Lebensbereichen betreut werden muss. Das Ganze soll nun verlängert werden. Begründet wird dies so: Der Mann lebe auf einem von Zwangsversteigerung bedrohten landwirtschaftlichen Hof ohne Strom und Wasser und in verwahrlostem Zustand. Da er seinen Willen nicht unbeeinflusst von seiner Krankheit bilden könne, solle die Betreuung auch gegen seinen Willen fortgeführt werden. Der Bundesgerichtshof sagte Stopp: