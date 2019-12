Vermieter darf ausländische Bewerber nicht ausschließen

Schon in den 1990er-Jahren wurden Ben Bender von seinen Eltern zwei Grundstücke mitsamt einem Bauernhof übertragen. Die Eltern haben sich im Rahmen der Schenkung ein lebenslanges Wohnrecht eingeräumt. Gut zwölf Jahre später gerät Ben Bender mit seinem Vater in einen Streit. Dabei stößt der Sohn seinen Vater um und nimmt ihn anschließend in den Schwitzkasten. Nach diesem Vorfall wollen die Eltern die Schenkung wegen „groben Undanks" widerrufen. Mit dem Angriff auf den Vater sei das Maß des Hinnehmbaren überschritten worden. Ist das so? Am Bundesgerichtshof erging folgendes Urteil: