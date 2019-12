Urteile der Woche

Wegen einer Depression ist Renate Renner schon seit sechs Wochen krankgeschrieben. Ihr Arbeitgeber zahlt in dieser Zeit den Lohn weiter. Eigentlich soll die Altenpflegerin auch wieder arbeiten gehen. Doch am letzten Tag der ersten Arbeitsunfähigkeit wird die Frau erneut krankgeschrieben. Diesmal wegen einer Operation an ihrem Knöchel, also wegen einer anderen Erkrankung.