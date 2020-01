Zerrissenes Gemeinschafts-Testament bleibt gültig

"Facebook kann in einer gerichtlichen Auseinandersetzung mit einem deutschen Nutzer nicht auf einer Übersetzung deutschsprachiger Schriftstücke in das Englische bestehen. Für das Sprachverständnis kommt es auf die Organisation des Unternehmens insgesamt an. Facebook verfügt in Deutschland über eine Vielzahl von Nutzern, denen die Plattform vollständig in deutscher Sprache zur Verfügung gestellt wird. Auch die dabei verwendeten Dokumente sind in deutscher Formulierung gehalten. Das lässt gründliche Kenntnisse in der deutschen Sprache und des deutschen Rechts erkennen."