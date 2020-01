Bei nicht ermittelbarem Fahrer eines Verkehrsverstoßes ist Fahrtenbuch angemessen

Bodo Bodenbach bekommt einen Bescheid von der Polizei: Er habe mit seinem Auto die zulässige Höchstgeschwindigkeit von 80 Kilometern pro Stunde um 34 km/h überschritten. Dafür werde ein Bußgeld fällig von 120 Euro und dann noch ein Punkt in Flensburg. Doch Herr Bodenbach gibt an, er sei gar nicht gefahren. Die Polizei kann den Fahrer aber nicht zweifelsfrei bestimmen. Allerdings versucht sie mehrfach, den Halter Herrn Bodenbach zu Hause aufzusuchen und sie fordert behördliche Vergleichsfotos an. Doch Herr Bodenbach verweigert auch am Telefon seine Mitwirkung. Deshalb erhält er nun die Auflage, für 15 Monate ein Fahrtenbuch zu führen. Ist das gerechtfertigt? Ja, sagte man am Verwaltungsgericht Mainz.