Mieter muss Erhöhung akzeptieren - auch wenn Wohnung zu klein ist

In den vergangenen sechs Jahren hat Manfred Manthey für seine Wohnung insgesamt vier Mieterhöhungen akzeptiert. Erst danach zweifelt der Mieter die dafür zugrunde gelegte Wohnfläche an. Der Vermieter hat die Mieterhöhung immer für eine Fläche von 114 Quadratmetern berechnet. Tatsächlich misst die Wohnung aber gerade einmal 102 Quadratmeter. Das hat ein Gutachter festgestellt. Nun findet Manfred Manthey ein BGH-Urteil, nach dem zu viel gezahlte Miete zurückgefordert werden kann, wenn die Wohnung deutlich kleiner ist. Deshalb fordert er von seinem Vermieter rund 6.000 Euro zurück. Muss der auch wirklich zahlen? Am Bundesgerichtshof erging folgendes Urteil: