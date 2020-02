Urteile der Woche Geldgeschenk an Enkel darf für Heimkosten eingezogen werden

Jahrelang hat die Großmutter von Till Thiele* für ihren Enkel gespart. Dafür zahlte sie monatlich 50 Euro auf ein eigenes Sparkonto ein. Das ging dann auf den Enkel über, der frei über das Geld verfügt hat. Als die Großmutter nun aus Altersgründen in ein Pflegeheim kommt, kann sie ihren Anteil daran nicht bezahlen. Dafür springt zunächst die Kommune ein. Die verlangt nun aber, dass Till Thiele das von seiner Oma angesparte Geld zurückzahlt, um für die Auslagen aufzukommen. Konkret geht es um die Sparbeträge der letzten zehn Jahre. Muss der Enkel das Geld wirklich wieder hergeben? Ja, sagen die Richter am Oberlandesgericht Celle:

Für den Enkel gespart - von der Kommune zurückgefordert, um Heimkosten zu tragen: Das ist in Ordnung, urteilte das Oberlandesgericht Celle. Bildrechte: imago/epd

Das Ehepaar Farbenrausch* hat sich eine Eigentumswohnung in einem neu gebauten Mehrfamilienhaus gekauft. Für insgesamt vier Zimmer, Küche und Bad zahlen sie mehr als eine halbe Millionen Euro. Nun errichtet die Stadt auf der anderen Straßenseite eine Containeranlage für Glas und Altpapier. Dass die Sammelstelle dort entstehen würde, wusste das Ehepaar beim Kauf der Wohnung allerdings nicht. Nun sehen sich die Farbenrauschs arglistig getäuscht. Schließlich würde von den Glascontainern eine Lärmbelästigung ausgehen, die den Wert der Wohnung mindere. Der Wert sei um 30.000 Euro gefallen, meint das Ehepaar. Stimmt das? Diese Frage hatten die Richter am Oberlandesgericht Düsseldorf zu klären:

An Glascontainern wird es zwar laut, den Wert einer Wohnung mindert das aber nicht. Bildrechte: Colourbox.de

Eine Eigentumswohnung wird nicht durch Abfallcontainer abgewertet. Auch in Wohnvierteln mit gehobenem Quadratmeterpreis muss die Abfallentsorgung sichergestellt sein. Damit einhergehende Beeinträchtigungen sind unvermeidbar und hinzunehmen. Außerdem hat sich das Ehepaar mit seiner Standortwahl bewusst für ein urbanes Leben entschieden. Dazu gehören auch Sammelstellen in der Nähe der eigenen Wohnung.

Claudia Claßen* ist zu Besuch im Krankenhaus, weil ihr Mann dort liegt. Auf dem Weg zum Patientenzimmer stürzt die Frau über eine Sitzgruppe. Sie erklärt später, dass sie ihren Blick nur zum Aufzug gerichtet und das Hindernis dabei nicht gesehen hätte. Beim Sturz über eine Verbindungsstange der Bankreihen verletzt sich Claudia Claßen. Sie ist der Meinung, dass der Klinikbetreiber die Sitzgruppe nicht ausreichend gesichert hätte. Deshalb verlangt sie Schmerzensgeld, Schadenersatz, Kosten für eine Haushaltshilfe sowie Verdienstausfallgeld. Die Leitung des Krankenhauses lehnt aber alles ab. Man hätte die Sitzgruppe nicht besonders sichern müssen. Der Streitfall landete schließlich am Landgericht Köln:

In der Tat hat ein Krankenhaus eine Verkehrssicherungspflicht. Es muss allerdings nur in zumutbarer Weise auf Gefahren hinweisen oder diese ausräumen, wenn sie für den Besucher mit erforderlicher Aufmerksamkeit nicht rechtzeitig erkennbar sind. Im vorliegenden Fall hätte die Klägerin die Sitzgruppe mit Holm und Tischplatte aber rechtzeitig wahrnehmen können. Auch ein Besucher muss sich auf die Gegebenheiten in einer Klinik einstellen.