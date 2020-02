Um ihren Alltag zu bewältigen, ist Luise Ludwig dringend auf ihren Blindenführhund angewiesen. Der bringt sie auch zur Physiotherapie. Die blinde Frau und ihr Hund nutzen dafür einen Zugang, der durch eine orthopädische Gemeinschaftspraxis führt. Ein zweiter Weg führt über eine Stahlgitter-Treppe, auf der sich der Hund schon einmal verletzt hat. Keine wirkliche Alternative also. Nun fühlt sich der Praxisbesitzer vom regelmäßigen Besuch des Blindenhundes gestört und verbietet Luise Ludwig, die Räume mit ihrem Tier zu durchqueren. Die blinde Frau ist verzweifelt und fühlt sich diskriminiert. Sie klagt gegen das Durchgangsverbot, bis ihr Fall am Bundesverfassungsgericht in Karlsruhe landet.