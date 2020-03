Hanna Hansbach* streitet sich mit ihrem Ex-Ehemann um das Kindergeld für den inzwischen volljährigen und studierenden Sohn. Vor Gericht gibt sie an, dass der Sohn weiterhin überwiegend bei ihr wohnt. Zumindest jedes zweite Wochenende sei er da und in den Semesterferien. Deshalb stehe ihr das Kindergeld zu. Der Vater des jungen Mannes sieht es anders: Sein Sohn habe in der Wohnung der Mutter kein eigenes Bett mehr. In seinem Facebook-Profil gebe er an, dass er an seinen Studienort gezogen sei. In einem solchen Fall käme es darauf an, wer den höheren Unterhalt zahle. Und das sei er selbst. Deshalb könne er auch das Kindergeld beanspruchen.

Streit ums Kindergeld: Wem steht es zu? Erwachsene Kinder müssen vor Gericht aussagen, um den Sachverhalt zu klären. Bildrechte: imago/Eibner