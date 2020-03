Fünf Feuerwehrleute gehen gegen die ihrer Meinung nach ungerechte Regelung zur Rufbereitschaft vor. Dabei müssen sich die Männer außerhalb der Wachen mit Dienstfahrzeug und Mobiltelefon für einen Einsatz bereit halten. Von der Kommune wird dies als dienstfreie Zeit eingestuft. Nur wenn es tatsächlich zu einer Alarmierung kommt, werden die geleisteten Zeiten in vollem Umfang angerechnet. Von den übrigen Stunden gleicht man nur 12,5 Prozent pauschal mit Freizeit oder Geld aus. Ist das so in Ordnung? Nein, sagte man am Oberverwaltungsgericht Lüneburg:

Familie Palmenwind hat diesmal einen direkten Flug nach Singapur gebucht. Dabei geht gleich mehreres schief. Wegen eines technischen Problems an der Maschine wird zunächst der Direktflug gestrichen. Die Fluggesellschaft bietet einen Ersatzflug an. Der findet jedoch erst am nächsten Tag statt – noch dazu mit Zwischenstopp. Doch auch dieser Flug ist alles andere als pünktlich: Die Familie kommt sechs Stunden später als geplant in Singapur an.