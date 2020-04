Der Streit geht schließlich durch alle Instanzen, bis am Bundesgerichtshof folgendes Urteil fällt: "Ein vereinbarter Stundensatz über 290 Euro muss minutengenau und darf nicht im Viertelstundentakt abgerechnet werden. Ein solcher Takt, der auch durch die belanglosesten Tätigkeiten des Anwalts ausgelöst wird und beliebig oft zur Anwendung gebracht werden kann, ist keinesfalls gerechtfertigt. Nach einem Zeitaufwand von vier Stunden und 28 Minuten ergibt sich so ein Honorar über rund 1.500 Euro. Eine darüber hinaus verwendete Klausel, nach der der Mandant mindestens das Dreifache der gesetzlichen Vergütung zahlen soll benachteiligt den Mandanten unangemessen. Sie ist ungültig." Der Anwalt muss die Rechnung neu stellen und die Abfindung auszahlen.

Gegenüber einem Mehrfamilienhaus steht ein Pflegeheim für Menschen mit geistiger Behinderung. Zwischen den Gebäuden war bislang eine größere Parkfläche mit einem kleinen See und Bäumen. Genau dort soll aber bald ein Anbau des Pflegeheimes entstehen. Das ruft die Mieter des Mehrfamilienhauses auf den Plan. Sie fürchten, dass die - Zitat - „ohnehin schon enorme Geräuschkulisse nun noch näher an ihr Grundstück heranrückt". Lärm würde auch durch die häufigeren Anfahrten von Rettungswagen entstehen. Deshalb klagen die Mieter gemeinschaftlich gegen die Baugenehmigung für den Anbau.

Am Oberverwaltungsgericht Münster erging schließlich folgendes Urteil: "Nachbarn eines Pflegeheims müssen Geräusche von dort lebenden Bewohnern hinnehmen. Es versteht sich von selbst, dass Lautäußerungen von kranken oder behinderten Bewohner keine schädlichen Umwelteinwirkungen sind. Sie verstoßen damit auch nicht gegen das baurechtliche Rücksichtnahmegebot. Auch die vermehrten Einsätze von Rettungswagen sind von jedermann als sozialadäquate Auswirkungen zur Rettung von Menschen hinzunehmen."

Kosten, die durch einen Autounfall auf dem Weg zur Arbeit entstanden sind, sind Werbungskosten. Bildrechte: MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK

Nach Feierabend fährt Isabell Belz* auf direktem Weg nach Hause. Dabei hat sie allerdings einen Autounfall. Die junge Frau erleidet schwere Verletzungen im Gesicht, vor allem an der Nase. Diese muss infolge des Unfalls sogar operiert werden. Für die Behandlungskosten kommt die gesetzliche Unfallversicherung im Rahmen der Kassensätze auf.



Mehrkosten des Krankenhauses sowie Fahrtkosten zu den Reha-Behandlungen muss Isabell Belz* allerdings selbst zahlen. Die etwa 2.400 Euro will sie schließlich in ihrer Steuererklärung als Werbungskosten absetzen. Doch das Finanzamt stellt sich quer. Zurecht?