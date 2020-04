Das neuartige Coronavirus hat inzwischen natürlich auch Auswirkungen auf die Rechtsprechung. Denn so mancher will sich derzeit nicht mit den erforderlichen Einschränkungen in der Krise abfinden. So ist ausgerechnet über Ostern und in den Ferien danach das Reisen so gut wie unmöglich. Und das gilt auch für das eigene Wohnmobil, in dem ja im Normalfall nur die eigene Kernfamilie unterwegs ist.



So ist beispielsweise Urlaubern aus anderen Regionen der Zugang zu den Inseln in Nord- und Ostsee über Ostern nicht erlaubt. Die Zugangswege über das Wasser werden streng kontrolliert. Doch auch am Festland sind auswärtige Wohnmobile und Wohnwagen oft nicht willkommen. Ein Wohnmobilbesitzer hat dagegen vor dem Verwaltungsgericht Oldenburg geklagt - ohne Erfolg. Vom Gericht hieß es: