Die Gymnasiastin Beate Beermann will nicht an den anstehenden Abiturprüfungen teilnehmen. Unter seuchenrechtlichen Gesichtspunkten sei dies nicht zumutbar, begründet sie. Konkret heißt das wohl, dass die Schülerin Angst hat, sich bei der Prüfung mit dem Coronavirus anzustecken. Allerdings haben die betroffenen Bundesländer, in denen die Abiturprüfungen stattfinden, konkrete Maßnahmen angeordnet. So zum Beispiel auch das Land Berlin. Und dort entschied das Berliner Verwaltungsgericht:

"Laut Corona-Eindämmungsverordnung des Landes muss der Mindestabstand zwischen den anwesenden Personen 1,5 Meter betragen. Außerdem gilt die Maximalzahl von acht, in Ausnahmefällen auch zehn Personen pro Prüfungsraum. Es gibt keine Anhaltspunkte dafür, dass diese Vorkehrungen während der Prüfungen nicht eingehalten werden. Nach derzeitiger wissenschaftlicher Erkenntnislage sind sie auch ausreichend. Außerdem kann die Antragstellerin durch eigenes infektionsschutzgerechtes Verhalten zu einer risikoarmen Teilnahme am Prüfungsgeschehen beitragen."

Sabina Saalmann ist mit ihrem Kleinwagen auf der Autobahn unterwegs. Ein Lkw mit italienischer Firmenaufschrift wechselt vor ihr plötzlich die Spur. Frau Saalmann muss ausweichen, verliert die Kontrolle über ihr Fahrzeug und überschlägt sich auf dem angrenzenden Grünstreifen. Der Lastwagenfahrer hält zwar kurz an, fährt dann aber einfach weiter. Frau Saalmann wird beim Unfall lebensgefährlich verletzt und ist seitdem pflegebedürftig. Nun macht sie bei der betroffenen Firma Schadenersatzansprüche geltend. Zwar könne sie sich an das Nummernschild nicht mehr erinnern. Die italienische Firmenaufschrift sei ihr aber noch gut im Gedächtnis. Bei der Firma selbst will man von einem Unfall nichts wissen. Doch das Oberlandesgericht Frankfurt am Main entschied so: