Sozialgericht Frankfurt (AZ: S 16 AS 373/20)

Der 45-jährige Heiko Heilmann bezieht derzeit Hartz-IV-Leistungen. Weil er bei sich einzelne Symptome einer Corona-Infektion festgestellt hat, möchte er gern einen entsprechenden Test machen. Doch beim zuständigen Gesundheitsamt schüttelt man mit dem Kopf: Er gehöre nicht zu einer Risikogruppe und sei auch nicht mit anderen Betroffenen in Kontakt gewesen, lautet die Begründung. In einem gerichtlichen Eilverfahren will er nun das Jobcenter verpflichten, die Kosten eines Corona-Tests in Höhe von 200 Euro zu übernehmen. Am Sozialgericht Frankfurt am Main sagte man Nein:

"Das Jobcenter ist hier nicht der zuständige Leistungsträger. Bezahlt wird der Test von der gesetzlichen Krankenversicherung, deren Versicherungsschutz dem Kläger als Bezieher von Grundsicherungsleistungen zusteht. Im Übrigen hat der Antragsteller selbst mitgeteilt, dass er nicht zu einer Risikogruppe gehört. Daher ist der Test für ihn gar nicht notwendig. Er hat keinen Anspruch darauf, besser gestellt zu werden als der übrige Personenkreis gesetzlich Krankenversicherter."

BGH (AZ: XII ZB 358/19)

"Es kommt nicht darauf an, ob das Paar jemals zusammengelebt oder gemeinsam gewirtschaftet hat. Der Trennungsunterhalt muss trotzdem gezahlt werden. Eine Ausnahme gilt nur dann, wenn sich beide von Anfang an einig sind und festlegen, dass sie keine eheliche Lebensgemeinschaft begründen wollen. Das war hier aber nicht der Fall. Eine nur formell bestehende Ehe mit verminderten Rechten und Pflichten gibt es nicht."

Oberlandesgericht Köln (Az. III-1 RVs 78/20)

"Niemand ist vor einer Strafe geschützt, nur weil er glaubt, Papierabfall von einem Privatgrundstück mitnehmen zu dürfen. Der Angeklagte befand sich hier in einem sogenannten vermeidbaren Verbotsirrtum: Er hätte leicht erkennen können, dass der Maler weiterhin Eigentümer von Abfall bleibt, so lange sich dieser in oder neben einer Mülltonne auf seinem Grundstück befindet."

Der Kunsthändler wird hier zu einer Geldstrafe verurteilt.