Ein Leipziger Call-Center beschäftigt seine Mitarbeiter auch an Sonntagen. Laut Bundesarbeitszeitgesetz ist das mit einer Ausnahmegenehmigung möglich, die der Freistaat Sachsen den Betreibern von Call-Centern auch erteilt hat. Als nun die Evangelisch-Lutherische Landeskirche von dieser Regelung erfährt, beantragt sie eine Beteiligung an laufenden und künftigen Genehmigungsverfahren. Die Kirche will also mitreden, wenn es um Ausnahmegenehmigungen für die Sonntagsarbeit geht. Nachdem die Landesdirektion eine solche Mitsprache abgelehnt hat, klagt die evangelische Landeskirche.