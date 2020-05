Heirat kann nicht dauerhaft rechtliche Vaterschaft sichern

Das Verwaltungsgericht Münster entschied: "Die Corona-Schutzverordnung mit Abstandsregeln, Kontaktbeschränkungen und Maskenpflicht gilt auch für den Bereich der Asylbewerberunterkünfte. Nach den Schilderungen der Betroffenen ist aber in der Gemeinschaftsunterkunft von unzureichenden Hygienezuständen auszugehen. In einem solchen Fall ist der Schutz vor einer Ansteckung mit dem Coronavirus nicht ausreichend gewährleistet."

Vera Wehrmann fährt mit ihrem Motorrad auf einer Nebenstraße. Als sie an eine Kreuzung kommt, hält sie vorschriftsmäßig am Stoppschild. Von links nähert sich langsam ein Auto, der Fahrer setzt den rechten Blinker. Da Frau Wehrmann links abbiegen will, geht sie davon aus, dass sie fahren kann - denn der Autofahrer will ja ganz offensichtlich abbiegen. Doch das tut er nicht - er fährt stattdessen geradeaus weiter. Auf der Kreuzung prallen beide Fahrzeuge zusammen. Nun will Frau Wehrmann vom Autofahrer Schadenersatz und Schmerzensgeld. Mit seinem fehlerhaften Blinken habe er den Unfall verursacht.