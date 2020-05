Landessozialgericht Essen ( Az.: L 7 AS 719/20 B ER, L 7 AS 720/20 B ).

Bei einem Arbeitsunfall steht man unter dem Schutz der gesetzlichen Unfallversicherung. Im Normalfall gibt es auch Verletztengeld. Das bemisst sich am tatsächlich erzielten Arbeitslohn. Der muss über Abrechnungen nachgewiesen werden. In Bertram Bersickes Arbeitsvertrag ist zwar von 40 Wochenarbeitsstunden die Rede. Offiziell nachweisbar durch den Arbeitgeber sind davon allerdings nur 20. Nach einem Arbeitsunfall möchte er nun dennoch Verletztengeld für 40 Stunden haben - und er verweist auf seinen Arbeitsvertrag. Am Hessischen Landesozialgericht war man nicht auf seiner Seite:

Frida Friesicke will auf dem Parkplatz eines Supermarktes rückwärts einparken. Dort geht es recht eng zu: Die angrenzenden Hauswände sind vor Parkremplern geschützt mit sogenannten Begrenzungsfelsen. Genau so einen Stein übersieht sie beim Einparken.



Vor Gericht gibt sie an, ihre Rückfahrkamera und die Sensoren des Autos hätten den recht kleinen Felsen am Boden nicht erkannt. Weil ihre Stoßstange beschädigt wurde, verlangt sie nun 1200 Euro Schadenersatz. Am Amtsgericht München wurde die Klage abgewiesen: