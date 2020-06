Die Jugendmannschaft des Fußballvereins Grün-Weiß kann derzeit nicht richtig trainieren. Wegen der Corona-Schutzmaßnahmen gelten strenge Vorgaben: So muss beispielsweise ein Mindestabstand von 1,50 Meter zwischen den Spielern eingehalten werden, Körperkontakt soll vermieden werden. Fußballspiele mit voller Mannschaft und mit Gegnern gibt es nicht. Der Trainer ist damit nicht einverstanden: Er könne seine Jungs so kaum fit halten, geschweige denn auf die kommende Saison vorbereiten. Schließlich handele es sich um einen Mannschaftssport, in dem Kontakt geradezu notwendig ist. Vor allem aber sehe er eine Ungleichbehandlung des Breitensports im Vergleich zu den Profis der Fußball-Bundesliga. Am Oberverwaltungsgericht Nordrhein-Westfalen sah man die Sache so:

Peter Petzke ist an Bord eines Flugzeugs. Dort gibt es einen gefährlichen Zwischenfall: Einer der Gäste gerät aus unerfindlichen Gründen in Rage, er randaliert, beißt andere Passagiere und greift das Flugpersonal an. Der Kapitän der Maschine sieht sich zu einer Zwischenlandung gezwungen, um den Randalierer loszuwerden. Nun allerdings verpasst Herr Petzke seinen Anschlussflug. Dafür will er von der Fluggesellschaft entschädigt werden. Die jedoch macht geltend, dass es sich um außergewöhnliche Umstände gehandelt habe und deshalb keine Entschädigungspflicht bestehe. Am Europäischen Gerichtshof urteilte man letztlich so: