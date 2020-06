Grundschüler dürfen ohne Mindestabstand unterrichtet werden

Im ersten Fall geht es um den allgemein einzuhaltenden coronabedingten Mindestabstand. Der gilt natürlich auch in Schulen – für Lehrerinnen und Lehrer und für Schülerinnen und Schüler. Viele Jahrgänge haben zwar noch das Wechselmodell. Danach werden die Klassen in kleine Gruppen aufgeteilt und lernen abwechselnd zu Hause und in der Schule. Die Grundschulen sind aber wieder zum täglichen Unterricht übergegangen. Und zwar in voller Klassenstärke und mit einer festen Lehrkraft. Dafür darf der Mindestabstand von 1,50 Metern unterschritten werden. Die Klassen werden dennoch strikt voneinander getrennt. Ein Grundschullehrer klagt gegen diese Aufweichung des Corona-Abstandsgebots.