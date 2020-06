Während eines Zoobesuchs will Familie Thierbach in einem Imbiss essen gehen. Dort wird die Familie aufgefordert, alle Namen, die Kontaktdaten und die Zeit ihres Aufenthaltes im Freisitz in ein Formular einzutragen. So schreibe es die Coronaschutzverordnung des Landes vor. Die Familie fühlt sich allerdings nicht wohl dabei, ihre Daten auf diese Weise zu hinterlassen. Gemeinsam mit einem befreundeten Anwalt klagt der Familienvater gegen diese Praxis. Sie argumentieren, dass die Landesverordnung unverhältnismäßig sei. Die Datenerhebung auf Papier verletze das Grundrecht auf informationelle Selbstbestimmung und verstoße gegen den Datenschutz.