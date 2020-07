Urteile der Woche Gebühren für Basiskonto müssen angemessen sein

Nach ein paar Jahren Obdachlosigkeit hat Ralf Rauch endlich wieder Fuß gefasst. Er will sein Leben jetzt wieder auf die Reihe bekommen und nimmt sich eine kleine, günstige Wohnung. Für die Mietzahlungen braucht der Mann ein Girokonto. Bei der Deutschen Bank soll er für das Basiskonto monatlich 8,99 Euro bezahlen. Für jede Überweisung am Schalter oder Telefon kämen 1,50 Euro obendrauf. Ralf Rauch ärgert sich darüber, weil sein monatliches Budget extrem knapp ist. Er beschwert sich bei der Verbraucherzentrale, die wegen dieser und vieler ähnlicher Beschwerden gegen die Regelungen bei der Deutschen Bank klagt. In den ersten Instanzen gewinnen die Verbraucherschützer, doch die Bank geht in Revision.