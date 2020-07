Urteile der Woche Mieter unrenovierter Wohnungen haben Anspruch auf Schönheitsreparaturen

Im zweiten Fall fährt Petra Palmenwind mit ihrem Wohnmobil in den Urlaub. Den will sie an der Küste, in St. Peter-Ording verbringen. Nach ihrer Ankunft fährt sie alle Wohnmobil-Stellplätze an, doch die sind im ganzen Ort belegt. Petra Palmenwind stellt ihr Wohnmobil deshalb kurzerhand auf einem öffentlichen Pkw-Parkplatz ab und verbringt hier die erste Nacht. Das bleibt allerdings nicht unbemerkt und die Urlauberin bekommt wegen eines Verstoßes gegen das Naturschutzgesetz einen Strafzettel über 100 Euro. Den will Petra Palmenwind aber nicht bezahlen. Sie ist der Meinung, dass hier das Straßenverkehrsrecht gilt und die Strafe unbegründet sei.