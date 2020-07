Familie Sommerweck will mit insgesamt fünf minderjährigen Kindern Urlaub in einem Wellnesshotel machen. Sie fragt nach in einem großen Hotel eines bekannten Thermalortes. Dort schüttelt man allerdings den Kopf: Das Haus sei ein reines Wellnesshotel und nehme damit nur Gäste ab 16 Jahren auf. Das kann die Familie nicht akzeptieren: Es könne nicht sein, dass man Kinder und Jugendliche generell ablehne. Sie würden aufgrund ihres Alters klar benachteiligt. Ist das also zulässig?