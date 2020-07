Bei Tatjana Talbach wurde vor fünf Jahren Brustkrebs festgestellt. Nach der notwendigen Operation wird ihre Brust wieder aufgebaut. In der Folge will sich Frau Talbach die Brustwarze durch einen Tätowierer rekonstruieren lassen. Dafür beantragt sie bei der Krankenkasse die Kostenübernahme. Diese lehnt ab, teilt jedoch mit, dass die Kosten für die Behandlung übernommen würden, wenn dies ein Vertragsarzt oder ein Krankenhaus vornimmt. Doch Frau Talbach geht zum Tätowierer ihres Vertrauens. Die Kosten will sie dennoch erstattet bekommen.