Zum Schluss geht es noch um einen tragischen Unfall. Mitten in der Nacht ist Walther Wagenbrett auf der Autobahn unterwegs. Er nimmt einen Bekannten mit, der auf dem Beifahrersitz schläft, allerdings nicht angeschnallt ist. Auch der Fahrer selbst wird immer müder. Er schläft schließlich am Steuer ein und verursacht dadurch einen schweren Verkehrsunfall. Dabei wird der nicht angeschnallte Beifahrer aus dem Fahrzeug geschleudert und stirbt.

Im Nachgang des Unfalls verklagt der Sohn des getöteten Beifahrers den Fahrer auf Schadenersatz. Walther Wagenbrett trage Schuld am Tod seines Angehörigen. Der Fall landet am Oberlandesgericht Koblenz: "Nicht angeschnallte Mitfahrer tragen beim Verkehrsunfall Mitschuld an ihren Verletzungen oder gar dem Tod. Dies gilt selbst dann, wenn dem Fahrer ein schwerer Verkehrsverstoß vorzuwerfen ist. Voraussetzung ist, dass der Beifahrer überlebt hätte, wenn er angeschnallt gewesen wäre. Im vorliegenden Fall hat der Fahrer einen schweren Verkehrsverstoß begangen und trägt die Schuld am Tod des Mitfahrer zu zwei Dritteln."