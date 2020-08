Urteile der Woche Taxigast haftet bei Unfall mit der Taxitür

Familie Wiegenbrot wohnt in einem Einfamilienhaus zur Miete. Das allerdings befindet sich in schlechtem Zustand. Deshalb plant der Vermieter umfangreiche Sanierungen: Das Einfamilienhaus wird an die Fernwärme angeschlossen, das 60 Jahre alte Treppenhaus sowie sämtliche Haus- und Wohnungstüren erneuert, neue Leitungen verlegt sowie erstmalig eine Wärmedämmung angebracht an Dach, Fassade und Kellerdecke. Für die Famile hat das freilich deutliche Konsequenzen: Ihre Kaltmiete steigt von ursprünglich 307 Euro auf zunächst 497 Euro und dann auf 738 Euro. Es stellt sich aber heraus, dass die Mieterhöhung wegen des Anschlusses an die Fernwärme unzulässig war. Die Familie will nun die gesamte Mieterhöhung nicht zahlen.