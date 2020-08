Sieglinde Siegel arbeitet in einem Pflegeheim. Zu Beginn der Corona-Pandemie hat sie dabei geholfen, die Lieferung von Hygieneartikeln sicherzustellen. Dafür hat sie von ihrem Arbeitgeber einen Corona-Bonus in Höhe von 500 Euro bekommen. Da Sieglinde Siegel allerdings überschuldet ist, verfügt sie nur über einen Freibetrag von 1.200 Euro im Monat. Zusätzliche Einkünfte werden zugunsten ihrer Gläubiger gepfändet. Das wollte die Frau bei ihrer Bonuszahlung aber nicht hinnehmen. Schließlich hätte die Bundesregierung solche Boni auch von Steuern und Sozialabgaben befreit. Kann sie das Geld also behalten?