Im ersten Fall geht es um den gesetzlichen Unfallschutz . Kevin Kern ist beim Leipziger Zoo angestellt und wird für ein Ausbildungsprojekt in einen vietnamesischen Nationalpark entsandt. Während einer Exkursion erleidet er dort einen Unfall, in dessen Folge sein linkes Bein teilamputiert wird. Die heimische Unfallkasse erkennt das nicht als Arbeitsunfall an. Der Pfleger sei beim vietnamesischen Nationalpark beschäftigt gewesen. Deshalb sei man nicht zuständig. Kevin Kern klagt daraufhin und argumentiert, dass seine Tätigkeit in Vietnam vom Zoo in Deutschland bezahlt wurde. Muss die Unfallversicherung doch bezahlen?

Am Landessozialgericht Darmstadt urteilten die Richter so: "Der gesetzliche Unfallversicherungsschutz gilt auch für die zeitliche befristete Entsendung eines fest angestellten Arbeitnehmers ins Ausland. Der Tierpfleger ist auch während seines Aufenthalts in Vietnam beim Zoo Leipzig beschäftigt gewesen. Der Zoo hat darüber hinaus ein eigenes Interesse bezüglich der Arbeit des Pflegers in Vietnam gehabt, der westliche Standards in der Tierpflege weitergeben sollte. Die Unfallkasse muss also für die Unfallfolgen aufkommen."