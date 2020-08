Fehlerhafte Überweisung muss zurückgezahlt werden

Auf dem Bankkonto von Roland Roloff landet eine fehlerhafte Überweisung seiner Hausbank – es geht um immerhin 170.000 Euro. Doch statt den Fehler zu melden, verprasst Roland Roloff einen Großteil des Geldes. In nur wenigen Tagen gibt er 92.000 Euro für Hotels, Mietwagen, Glücksspiele und Bordellbesuche aus. Ein großer Teil des Geldes soll ihm auch gestohlen worden sein. Nun meldet sich die Bank und fordert das versehentlich überwiesene Geld zurück. Roland Roloff wendet ein, dass er nicht zahlen könne. Er hätte das Geld für "Luxusaufwendungen" ausgegeben und sei nun "entreichert". Ist er damit aus dem Schneider?

Nein, sagen die Richter am Landgericht Hannover: "Wer eine fehlerhafte Überweisung erhält, muss das Geld an die Bank zurückzahlen. Damit hätte der Beklagte von Anfang an rechnen müssen. Deshalb hätte der Mann das Geld gar nicht erst ausgeben dürfen. Das gilt auch dann, wenn sich die Bank erst einen Monat nach der Fehlüberweisung meldet, um eine Rückzahlung zu fordern." Besonders brisant: Die Fehlüberweisung wurde von der Lebensgefährtin des Beklagten veranlasst.