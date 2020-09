Familie Wildenbach hat eine Tochter, die zu den Langzeitstudentinnen gehört. Die Altersgrenze fürs Kindergeld von 25 Jahren hat sie überschritten. Die Eltern zahlen dennoch weiter Unterhalt, dazu sind sie auch verpflichtet, so lange die Erstausbildung nicht beendet ist. In diesem Fall sieht das Gesetz vor, dass der Unterhalt bis zu einem Höchstbetrag von 9.408 Euro pro Kalenderjahr als außergewöhnliche Belastung geltend gemacht werden kann. Doch das Finanzamt berücksichtigt dies nur zur Hälfte. Die Begründung: Die Tochter wohne mit ihrem Lebensgefährten zusammen und der verfüge über eigene Einkünfte.

Nein, sagte letztlich der Bundesfinanzhof: "Die Unterhaltszahlungen können in voller Höhe als außergewöhnliche Belastung steuermindernd geltend gemacht werden. Dies gilt auch dann, wenn das in Ausbildung befindliche Kind mit einem Lebensgefährten in einem Haushalt zusammenwohnt. Denn die Tochter war wegen der Unterhaltsleistungen der Eltern nicht mittellos, eine Bedarfsgemeinschaft mit dem Lebensgefährten lag daher nicht vor."