Urteile der Woche Vermieter muss Zwischenablesungen bei Auszug zahlen

Im zweiten Fall geht es um einen Umzug. Lennart Lenz hat eine neue Wohnung gefunden und muss nun die alten Räume an den Vermieter zurückgeben. Mietvertraglich ist bei Auszug eine Zwischenablesung durch den Stromversorger vorgesehen. Dafür und für eine sofortige Abrechnung des bisherigen Verbrauchs wird allerdings eine Gebühr fällig. Weil ein früheres Urteil des Bundesgerichtshofes eine solche Umlage durch die Nebenkostenabrechnung untersagt, hat der Vermieter im Mietvertrag die Kostenübernahme durch den Mieter festgelegt. Damit, so glaubt der Vermieter, würde er das Urteil umgehen. Stimmt das? Am Landgericht Leipzig erging folgendes Urteil:

Im letzten Fall geht es um die Chinchillas von Sven Svenson. Die Nager sollen eine Zahnsanierung bekommen. Dafür werden die Chinchillas an der Tierärztlichen Hochschule in eine Narkose versetzt. Nach der Zahnbehandlung wird die Narkose um 20 Minuten verlängert, um noch Röntgenaufnahmen anzufertigen. Währenddessen versterben die Chinchillas allerdings. Sven Svenson meint, es liegt ein Behandlungsfehler vor. Deshalb will er die 450 Euro für die Behandlung nicht bezahlen. Zu Recht? Nein, meinen die Richter am Amtsgericht Hannover: