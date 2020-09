Urteile der Woche Führerscheinentzug bei Trunkenheit auf dem E-Scooter

Im ersten Fall geht es um E-Scooter, das sind Elektroroller, die bereits in vielen Städten zugelassen sind – und dort auch gern genutzt werden. Marvin Marley ist in der Nacht um 0:30 Uhr auf einem solchen Gefährt unterwegs – und das mitten in der Innenstadt. Er fährt durch die menschenleere Fußgängerzone direkt in die Arme von Polizeibeamten, die dort eine Alkoholkontrolle durchführen. Und bei ihm werden sie fündig: 1,4 Promille Blutalkohol werden festgestellt. Ist damit nun der Führerschein von Marvin weg? Nein, sagte man am Amtsgericht Dortmund.