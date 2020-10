Urteile der Woche Durchgerosteter Auspuff bei altem Gebrauchtwagen kein Mangel

Im Urteil des Gerichts heißt es: "Wer Fernseh- und Radioprogramme über einen Verteiler in Ferienwohnungen weiterleitet, muss dafür Geld an die GEMA zahlen. Die Ferienwohnungen können schließlich von jedermann gemietet werden, weshalb es sich um eine öffentliche Wiedergabe handelt. Die Gastwirtin verstößt im vorliegenden Fall gegen das Urheberrecht und muss deshalb Schadenersatz leisten."

Nun ist Familie Müller umgezogen, weil sie Nachwuchs bekommen hat. Vorher lebten die Eltern mit fünf Kindern in einer Vierraumwohnung. Nun sind sie in ein kleines Haus mit sechs Zimmern umgezogen. Doch das Jobcenter lehnte die Mietkostenübernahme in Höhe von 1.300 Euro ab. Die Wohnung sei zu teuer und zu groß. Ist die Mietkostenprüfung denn nicht auch für neuangemietete Wohnungen ausgesetzt?

Am Landessozialgericht Celle erging folgendes Urteil: "Hartz-IV-Empfänger dürfen momentan in eine zu teure Wohnung ziehen. Das Jobcenter muss auch in diesem Fall vorübergehend die Mietkosten übernehmen. So sieht es das sogenannte Sozialschutzpaket vor, nach dem erst einmal nicht geprüft werden darf, ob die Miete angemessen ist. Das gilt nach Auffassung des Gerichts nicht nur für bestehende Mietverträge, sondern auch für Neuanmietungen. Möglicherweise müssten zur Zeit sogar exorbitant hohe Mieten übernommen werden."