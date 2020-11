In einem ganz anderen Fall geht es um die Frage: Freie Meinungsäußerung oder Beleidigung? In einer Betriebsratssitzung geht es heftig her. Die Mitglieder streiten über den Umgang mit einem EDV-System. Dabei spricht Andreas Anders* einen dunkelhäutigen Betriebsratskollegen mit "Ugah Ugah" an. Er selbst muss sich aber auch als Stricher bezeichnen lassen. Wegen des Vorfalls wird Andreas Anders, der zuvor schon eine einschlägige Abmahnung erhalten hatte, gekündigt. Dagegen klagt der Mann. Er argument, als Betriebsratsmitglied sei er nicht so einfach zu kündigen und die Aussage gegenüber seinem Kollegen sei freie Meinungsäußerung gewesen.