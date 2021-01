Der zweite Fall spielt sich zunächst in der Schweiz ab, landet aber vor dem Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte. Es geht um eine Roma-Frau, die aus extrem armen Verhältnissen stammt. Sie ist ohne Arbeit und erhält auch keine Sozialhilfe. Deshalb beschließt die gebürtige Rumänin, in Genf zu betteln. Innerhalb von zwei Jahren werden mehrere Strafbefehle gegen sie verhängt, weil Betteln laut einem Genfer Gesetz verboten ist. Die Frau geht gegen die Strafbefehle vor, wird aber zu einer Geldstrafe oder ersatzweise fünf Tagen Haft verurteilt. Da die Rumänin kein Geld hat, geht sie schließlich ins Gefängnis. Genau dieser Fall landet später am Europäischen Gerichtshof, weil es um nicht weniger als eine Menschenrechtsverletzung geht: