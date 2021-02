Die Einzelhändlerin geht in Berufung und bekommt teilweise Recht am Oberlandesgericht Dresden. Der Mangel am Mietobjekt spielte dabei aber keine Rolle: "Die Gewerbemiete für einen Laden muss bei einem staatlich verordneten Lockdown angepasst werden. Eine Reduzierung der Kaltmiete um 50 Prozent ist hier gerechtfertigt, weil keine der Parteien eine Ursache für die Störung der Geschäftsgrundlage gesetzt hat oder sie vorhersehen konnte. In einem solchen Fall ist es grundsätzlich angemessen, die damit verbundene Belastung gleichmäßig auf beide Parteien zu verteilen."