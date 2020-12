Friedemann Friedrich ist auf dem Altstadtmarkt seiner Stadt als Angestellter zuständig für die Sicherheit. Dort muss er auch darauf achten, dass die Sicherheitsabstände eingehalten werden. An einem Tag im April des Jahres ermahnt er einen Mann in einer Warteschlange, mindestens 1 Meter 50 Abstand zu seinem Vordermann einzuhalten. Der allerdings gerät in Wut und belegt Herrn Friedrich mit wüsten Beschimpfungen. Aus Verärgerung tritt er nah an den Angestellten heran und hustet ihm bewusst ins Gesicht. Der Mann behauptet vor Gericht, es handele sich um eine Bagatelle.